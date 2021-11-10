В Италии ограничили скорость электросамокатов до 20 километров в час максимум и запретили парковать их на тротуарах. В стране вступили в силу новые поправки в Дорожный кодекс.

Ездить в пешеходных зонах теперь можно не быстрее шести километров в час, а оставлять самокаты следует только в специально отведенных местах. Арендаторы должны присылать фотографии после того, как закончили поездку.

Также на самокатах появятся специальные звуковые сигналы, регуляторы скорости, а следующим летом – поворотники. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.