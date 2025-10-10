Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 октября, 11:30

В мире

Новости мира: ярко-розовая трава зацвела в Южной Корее

Новости мира: ярко-розовая трава зацвела в Южной Корее

Новости мира: молодежь вышла на массовый митинг в Мадагаскаре

Новости мира: Израиль завершил удары по Газе после соглашения о прекращении огня

Новости мира: ХАМАС подтвердил завершение войны и начало постоянного перемирия с Израилем

Россиян не пропустили в Южную Корею из-за незнания достопримечательностей страны

Новости мира: уровень доверия французов к Макрону опустился до 14%

Новости мира: мощный взрыв произошел на фабрике петард в Индии

Новости регионов: жители Газы вышли на улицы для празднования мирного соглашения

Временный поверенный в Турции Иванов рассказал о безуспешных поисках Свечникова

Новости мира: власти Израиля сообщили о перехвате девяти судов у берегов Газы

В некоторых регионах Южной Кореи цветет многолетняя трава махли. У нее ярко-розовый цвет. Во время цветения местные проводят фестиваль. Там можно увидеть розовое мороженое, горки и украшения на фоне розовых полей. Махли также привлекает туристов. В розовом цвете она стоит несколько недель, а значит проще планировать путешествие.

Новым президентом Перу стал экс-председатель конгресса Хосе Хери. Он принес присягу после импичмента Дины Болуарте. Ранее за процедуру проголосовали члены парламента, причем единогласно. Речь об импичменте зашла на фоне ухудшения ситуации с криминалом в стране. Количество убийств, ограблений и вымогательств росло. Также преступные группировки и банды угрожали малому бизнесу. Несколько раз люди выходили на национальные забастовки и протесты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
за рубежомполитикавидеоАлина Гилева

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика