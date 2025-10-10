Новости мира: ярко-розовая трава зацвела в Южной Корее

В некоторых регионах Южной Кореи цветет многолетняя трава махли. У нее ярко-розовый цвет. Во время цветения местные проводят фестиваль. Там можно увидеть розовое мороженое, горки и украшения на фоне розовых полей. Махли также привлекает туристов. В розовом цвете она стоит несколько недель, а значит проще планировать путешествие.

Новым президентом Перу стал экс-председатель конгресса Хосе Хери. Он принес присягу после импичмента Дины Болуарте. Ранее за процедуру проголосовали члены парламента, причем единогласно. Речь об импичменте зашла на фоне ухудшения ситуации с криминалом в стране. Количество убийств, ограблений и вымогательств росло. Также преступные группировки и банды угрожали малому бизнесу. Несколько раз люди выходили на национальные забастовки и протесты.

