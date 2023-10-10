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10 октября, 07:15

В мире

Жители Израиля массово скупают продукты в магазинах на фоне эскалации

Жители Израиля массово скупают продукты в магазинах на фоне эскалации

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Израильские города охвачены паникой. Люди в спешке сметают с полок супермаркетов продукты. С прилавков уже исчезли хлеб, молоко, яйца и крупы. В кассах огромные очереди.

Ранее власти рекомендовали жителям страны запастись водой и товарами первой необходимости на 72-часовое пребывание в бомбоубежищах. По подсчетам кредитных организаций, израильтяне только за 9 октября оставили в магазинах рекордную сумму – четыре миллиарда шекелей.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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