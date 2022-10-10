Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

11:45

В мире

Гонконг отказался санкционно преследовать яхту, якобы принадлежащую миллиардеру из РФ

Гонконг отказался санкционно преследовать яхту, якобы принадлежащую миллиардеру из РФ

Вспышка природных пожаров произошла на востоке Казахстана

15% автозаправок Франции испытывают дефицит хотя бы одного вида топлива – местные власти

Новости мира: жертвы при взрыве в жилом здании Стамбула

Три человека погибли при взрыве в жилом здании Стамбула

Новости часа: Байден и Шольц обсудили меры против РФ и помощь Украине

Москвичам рассказали об актуальных мировых событиях

Россиянин погиб во время полета на параплане в Турции

Авиакомпания China Airlines представила лайнер с покемонами

Мэр Нью-Йорка режим ЧС из-за большого потока мигрантов

Гонконг отказался участвовать в санкционном преследовании яхты, владение которой приписывают председателю совета директоров "Северстали" Алексею Мордашову. Судно заметили в водах специального административного района Китая несколько дней назад. В Гонконг она прибыла из Владивостока. Гигантская яхта, о которой идет речь, по оценкам экспертов стоит порядка 500 миллионов долларов.

В Гонконге официально прокомментировали ситуацию и заявили, что будут руководствоваться только ограничениями, которые вводит Совбез ООН. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Санкции
за рубежомвидеоИван КнязевЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика