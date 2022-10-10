Гонконг отказался санкционно преследовать яхту, якобы принадлежащую миллиардеру из РФ

Гонконг отказался участвовать в санкционном преследовании яхты, владение которой приписывают председателю совета директоров "Северстали" Алексею Мордашову. Судно заметили в водах специального административного района Китая несколько дней назад. В Гонконг она прибыла из Владивостока. Гигантская яхта, о которой идет речь, по оценкам экспертов стоит порядка 500 миллионов долларов.

В Гонконге официально прокомментировали ситуацию и заявили, что будут руководствоваться только ограничениями, которые вводит Совбез ООН. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.