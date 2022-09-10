Стала известна дата похорон королевы Великобритании Елизаветы II.

Церемония запланирована на 11:00 по местному времени в понедельник, 19 сентября. Она пройдет в Вестминстерском аббатстве. Об этом говорится в сообщении Букингемского дворца.

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