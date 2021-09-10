Cотрудники Alitalia протестуют против образования новой авиакомпании

В Риме снова протестуют сотрудники Alitalia. Они недовольны образованием новой авиакомпании Ita: туда после переаттестации попадет только четверть работников.

Alitalia терпит бедствие еще с докарантийных времен. Государство постоянно вынуждено было поддерживать авиаперевозчика многомиллионными траншами. А коронавирус лишь усугубил положение дел в компании.

В октябре прошлого года правительство Италии приняло решение создать на основе проблемного оператора новый национальный авиаперевозчик. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.