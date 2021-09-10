США опасаются активизации террористов перед годовщиной 11 сентября

В США накануне 20 годовщины со дня трагедии 11 сентября усиливают меры безопасности. Аналитики американских спецслужб считают, что сейчас, когда в Афганистане власть захватила запрещенная в России террористическая группировка "Талибан", угроза новой атаки более чем реальна.

О том, как развивались события в день самого страшного теракта в истории и может ли такое повторится, – в эфире телеканала Москва 24.