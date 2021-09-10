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В мире

07:30

Напавшему на филиал Банка Грузии мужчине предъявили обвинение в совершении теракта

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Мужчине, напавшему на филиал Банка Грузии, предъявлено обвинение в совершении теракта. Ему грозит 15 лет тюрьмы. Злоумышленник ворвался в банк накануне днем, захватил заложников, угрожал взорвать ручную гранату и при этом требовал полмиллиона лари, это примерно 160 тысяч долларов или чуть более 11,5 миллиона рублей. Позже он согласился освободить заложников, а потом был задержан.

В Суэцком канале восстановили движение, которое прервал севший на мель танкер. Судно Coral Crystal, шедшее под флагом Панамы из Порт-Саида, перекрыло канал на 54-м километре. Снять корабль с мели удалось довольно быстро и танкер продолжил движение в Порт-Судан.

Более 30 тысяч жилых домов повреждены наводнением в мексиканском штате Идальго. Общая сумма ущерба сейчас уточняется. Ранее там затопило ковидную больницу, 14 пациентов, у которых оказались обесточены аппараты ИВЛ, погибли. Спасатели продолжают эвакуировать людей. В любой момент могут рухнуть несколько плотин.

В Пхеньяне прошел ночной парад в честь 73-летия образования КНДР. Принимал его лично Ким Чен Ын. Международные наблюдатели обратили внимание на некоторые особенности нынешнего шествия. Так, в параде приняла участие колонна в костюмах химзащиты и медицинских респираторах. Местные СМИ писали, что она символизировала преимущества социалистической системы в борьбе с пандемией. Кроме того, впервые с 2013 года на площадь вышла колонна Рабоче-крестьянской Красной гвардии. А вот баллистические ракеты, которые традиционно участвовали в парадах, на этот раз решили не демонстрировать.

Франция простилась с Жан-Полем Бельмондо. Церемония прошла в Почетном дворе исторического Дома Инвалидов, а возглавил ее президент Эммануэль Макрон. Он назвал актера героем, прожившим на экране тысячи жизней. Затем прозвучал гимн Франции и собравшимся показали эпизоды из лучших фильмов, в которых снялся Бельмондо. А проводили его под аплодисменты и ту самую музыку из фильма "Профессионал".

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Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

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