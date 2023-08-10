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Наводнение прорвало плотину в Норвегии

Наводнение прорвало плотину в Норвегии

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Наводнение прорвало плотину в Норвегии, это случилось под напором реки Гломмо, которая вышла из берегов после циклона "Ханс". Об этом сообщил телеканал NRK.

Уровень реки поднялся настолько, что вода проникла в помещения ГЭС и привела к серьезным повреждениям. Известно, что власти планировали заранее произвести контролируемый взрыв, чтобы открыть заслонки плотины. Но потребность в этом отпала, поскольку поток реки разрушил середину сооружения и нашел обходные пути вокруг него.

В итоге принято решение об эвакуации местных жителей. Дорожное управление перекрыло местные и национальные дороги. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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