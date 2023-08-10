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Фильмы "Барби" и "Два, три, демон, приди" запретили показывать в кинотеатрах Кувейта

Фильмы "Барби" и "Два, три, демон, приди" запретили показывать в кинотеатрах Кувейта

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Кувейт запретил показывать в кинотеатрах фильмы "Барби" и "Два, три, демон, приди". Такое решение принял местный комитет по киноцензуре. Там объяснили, что ценности, которые транслируют западные ленты, чужды ценностям кувейтского общества.

Ранее "Барби" запретили показывать в Ливане. В Египте, Саудовской Аравии и Эмиратах премьеру решили отложить. Официальных кинопоказов пока не случилось и в России. По словам главы Минкультуры Ольги Любимовой, заявок на прокатные удостоверения "Барби" не поступало.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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