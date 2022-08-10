Дворец Потала в Китае закрыли для посетителей после сообщения о вспышке ковида в Тибете. Об этом написали в Associated Press.

На сайте дворца указано, что дата открытия будет объявлена позже. Эта достопримечательность является ключевой для Тибетского автономного района, экономика которого завязана на туризме.

9 августа в Китае зафиксировали более 800 заражений коронавирусом, из них 22 случая выявили в Тибете. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.