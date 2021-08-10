В Израиле за сутки выявили более 6 тысяч новых случаев COVID-19

В Израиле впервые с февраля выявили более 6 тысяч заразившихся коронавирусом за сутки. Это новый антирекорд, и там уже говорят о новом локдауне.

При этом в стране высокий процент вакцинированных. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.