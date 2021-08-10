В Египте выявили 83 новых случая COVID-19

Общая ситуация с коронавирусом в Египте на данный момент достаточно спокойная. Уровень заражений невысокий. На 10 августа зарегистрировано 83 новых случая COVID-19. Всего зафиксировано более 284 тысяч заражений.

Туристов в Египте разрешено принимать гостиницам, которые получили сертификат санитарной безопасности. Это значит, что каждый такой отель должен иметь изолированную зону, корпус или этаж для гостей с положительными тестами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.