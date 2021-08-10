Новости мира: Тауэрский мост застрял в разведенном состоянии из-за поломки

В Лондоне сломался знаменитый Тауэрский мост. Накануне вечером его развели, чтобы пропустить корабль, но не смогли свести обратно. Из-за этого в центре британской столицы образовался транспортный коллапс. По обеим сторонам Темзы образовались огромные заторы. Водителей попросили по возможности отказаться от поездок в этот район. Ремонтные работы продолжаются.

В Венеции из-за паводка затопило Площадь Святого Марка. Туристы, впрочем, не расстроились и как ни в чем не бывало гуляли по щиколотку в воде. Подъем воды в пойме реки По не редкость. Однако обычно это происходит осенью и зимой. Летнее же наводнение стало для местных властей полной неожиданностью. Подобное происходило всего 5 раз за всю историю города.



На Сицилии снова началось извержение Этны. Самый высокий вулкан Европы выбросил в воздух столбы лавы и пепла, после чего раскаленная река начала спускаться вниз по склону. Вулканологи говорят, что в этом извержении нет ничего аномального. Каждое пробуждение Этны наносит большой вред сельскому хозяйству острова. К тому же приходится восстанавливать вокруг вулкана туристическую инфраструктуру. Например, канатную дорогу, по которой людей поднимают на гору.

Человечество ждет дальнейшее потепление и повышение уровня мирового океана. Об этом заявили эксперты ООН. Они опубликовали доклад о климатическом кризисе. В нем особо подчеркивается, что в последние годы изменения происходят с небывалой скоростью, а виноват во всем именно человек. Прогнозы не утешительны. Даже если человечество начнет резко сокращать вредные выбросы в атмосферу прямо сейчас, глобальное потепление продолжится как минимум до середины 21 века. Если же выбросы, напротив, будут повышаться, к 2050 году в Арктике практически не останется льда.