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10 июля, 23:55

В мире

Новости мира: США и союзники направляют Украине истребители F-16

Новости мира: США и союзники направляют Украине истребители F-16

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США и их союзники уже начали передавать Украине американские истребители F-16, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен на мероприятии в рамках юбилейного саммита НАТО в Вашингтоне. Как говорится в совместном заявлении лидеров США, Нидерландов и Дании, союзники намерены снабдить Украину эскадрильями F-16, коалиция будет помогать с их содержанием, вооружением и подготовкой летчиков.

Китайские пограничники поймали контрабандиста, который пытался под одеждой ввезти в страну больше сотни живых редких змей. Его остановили, когда он проходил через зеленый коридор. Сотрудникам китайской таможни показалась странной его походка.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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