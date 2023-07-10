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В мире

Режим ЧС ввели в Перу из-за синдрома Гийена-Барре

Режим ЧС ввели в Перу из-за синдрома Гийена-Барре

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В Перу на три месяца ввели режим ЧС из-за редкого заболевания. В стране резко выросло число случаев синдрома Гийена-Барре. Это состояние, при котором иммунная система человека поражает собственные периферические нервы. Проявляется оно мышечной слабостью и болью при движении.

Часто болезнь вызывает инфекция, возбудители которой встречают в недоваренной пище, особенно птице. По данным Минздрава Перу, в мае 2023 года в стране фиксировали около 200 случаев синдрома Гийена-Барре. Четыре пациента скончались. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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