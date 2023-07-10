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Политика

Десятки граждан Латвии получили штрафы за поздравления с Днем Победы в соцсетях

Десятки граждан Латвии получили штрафы за поздравления с Днем Победы в соцсетях

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В Латвии начали массово рассылать штрафы за поздравления с Днем Победы в социальных сетях. Об этом сообщают прибалтийские СМИ со ссылкой на Государственную полицию Латвии.

Уведомления об административном наказании получили уже десятки граждан. Размер штрафа доходит до 350 евро. Ранее в МВД Латвии заявляли, что надеются в течение двух лет "полностью искоренить" в стране любые празднования 9 Мая. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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