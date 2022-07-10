Новости мира: продажи топлива на Шри-Ланке и забастовки фермеров в Нидерландах

На Шри-Ланке возобновили поставки топлива на заправки. Ранее из-за дефицита бензина продавать его частным лицам было запрещено. Это вызвало массовые протесты. Президенту пришлось бежать из своей резиденции от разъяренной толпы. Люди, недовольные глубоким экономическим кризисом, атаковали его дом. Ворвавшись на территорию, они первым делом решили искупаться в роскошном бассейне. А вот самого президента в резиденции не оказалось, его заранее эвакуировали в безопасное место.

В Нидерландах фермеры пригрозили правительству голодом. Аграрии, недовольные экологической политикой правительства, продолжают выходить на акции протеста. На этот раз они выстроили из своих тракторов и комбайнов огромные надписи "Нет фермеров – нет еды" и "Помогите". Кроме того, протестующие забросали стогами сена дом полицейского, который попытался открыть по ним огонь.

В США взорвался газовый завод. Огромный столб пламени было видно за несколько километров. Все произошло в городе Медфорд. После взрыва на предприятии начался сильный пожар. Местных жителей пришлось эвакуировать.

Об этих и других событиях – в сюжете телеканала Москва 24.