В Кувейте воздух раскалился до +70 градусов, а в США бушует тропический шторм

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В в западном Хьюстоне (США) произошел пожар на электростанции. Жителям рекомендовали укрыться в убежище из-за опасности выброса химических веществ, пока пожарные борются с возгоранием. Причина пожара на данный момент неизвестна. В результате ЧП никто не пострадал.
Из-за тропического шторма Эльза во Флориде и Джорджии десятки людей пострадали. Появившийся торнадо по пути к Нью-Йорку повалил деревья и сорвал крыши зданий. В самом Нью-Йорке хлынул ливень, затопивший улицы и станции метро. Жители добирались до поездов по пояс в воде. Синоптики прогнозируют усиление шторма в ближайшие дни. Эльза идет в Коннектикут и Массачусетс, а дальше в Канаду.
Контейнеровоз Ever Given наконец покинул Суэцкий канал. Он блокировал его больше недели. Судно около ста дней простояло на якоре в озере Большое Горькое, соединяющем две части канала, и устроило пробку века. Условия, на которых отпустили контейнеровоз, компания и Суэцкий канал не раскрыли.
В Британии нашли самый ядовитый в мире сад полный опасных растений. Посетителям строго запрещается нюхать, трогать или пробовать что-либо. Даже вход в сад преграждают огромные железные ворота с черепом и костями и надписью: "Эти растения могут вас убить".
В Кувейте воздух на солнце раскалился до +70 градусов, а в тени температура поднялась до +53. Последний раз такую жару здесь видели 70 лет назад. Жителей просят экономнее потреблять энергию, а также заменить старые кондиционеры в домах и офисах. Жаркий сезон в Кувейте обычно длится до сентября.
Мальта стала первой страной в Европе, запретившей въезд непривитым от коронавируса туристам. Въезд им закроют 14 июля. На границе будут принимать признанные Мальтой и ЕС сертификаты о вакцинации, а также британские ковид-паспорта. Дети смогут приехать на Мальту только с отрицательным тестом ПЦР.
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