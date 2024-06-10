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10 июня, 20:00

В мире

Новости мира: участники пропалестинского движения разбили стекла в офисах в Великобритании

Новости мира: участники пропалестинского движения разбили стекла в офисах в Великобритании

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В Великобритании активисты, выступающие за Палестину, разбили стекла в отделениях крупного банка. По данным ВВС, пострадали офисы по всей стране. Участники пропалестинского движения распылили там красную краску в память о жертвах, погибших в результате военной операции Израиля в секторе Газа. Они заявили, что продолжат свои действия до тех пор, пока руководство банка не откажется от инвестиций в израильские оборонные компании.

Сильный град повредил пассажирский самолет в Австрии. Куски льда фактически уничтожил нос фюзеляжа. Несмотря на серьезные повреждения, экипаж смог благополучно посадить лайнер, никто из пассажиров не пострадал.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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