Ряд улиц перекрыли в центре Москвы

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10 июня, 12:45

Политика

Новости мира: в Париже несколько сотен человек вышли на акцию протеста

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Несколько сотен человек вышли на улицы в Париже, чтобы выразить протест против победы правой партии "Национальное объединение" на выборах в Европарламент во Франции. Несмотря на локальные победы правых партий, которые выступают за прекращение поставок Украине, курс Европарламента останется неизменным, о чем сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Президент Франции Эммануэль Макрон также принял решение о роспуске Национального собрания и проведении досрочных выборов. Он признался, что рейтинг президентской партии "Ренессанс" не может считаться хорошим результатом для политических объединений, защищающих Европу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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