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10 июня, 11:45

В мире

Новости мира: мощная магнитная буря накроет Землю с 10 по 11 июня

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Мощная магнитная буря может накрыть Землю 10 июня. Граждан предупредили, что буря окажется среднего уровня – метеозависимые люди ощутят на себе ее особенно сильно. Уже днем ожидается 5-балльный геошторм, который будет только возрастать, а самый пик ожидается в полночь. Утихнет буря только к 09:00 11 июня.

Тайваньская компьютерная компания создала самый большой пауэрбанк. Устройство выглядит как огромный молот и может зарядить смартфон до 60 раз. Вместо ручки у него установлен фонарик, а спереди – четыре розетки. Сколько будет стоить этот аксессуар – пока неизвестно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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