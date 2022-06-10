Проливные дожди обрушились на Азербайджан

Проливные дожди обрушились на западную часть Азербайджана. Из-за ливней в горных районах сошли сели. Бурные потоки воды отрезали от внешнего мира несколько населенных пунктов.

На некоторых дорогах движение полностью заблокировано. Под воду ушли посевные поля. По данным местных властей, люди не пострадали. В настоящее время в районе стихийного бедствия идут восстановительные работы.

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