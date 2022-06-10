Первые открытые слушания по штурму Капитолия начались в Вашингтоне

В Вашингтоне начались первые открытые слушания по штурму Капитолия. В ближайшие недели гражданам Соединенных Штатов представят выводы комитета Конгресса, который провел расследование. Там уже отметили, что за беспорядки несет ответственность экс-президент США Дональд Трамп.

Все случилось 6 января 2021 года, накануне утверждения законодателями победы Джо Байдена. В тот день сторонники Дональда Трампа собрались перед Капитолием, прорвали кордоны полиции и ворвались внутрь. Во время столкновений погибли пять человек.

Примерная сумма ущерба, нанесенного зданию Капитолия и интерьерам, оценивается в 1,5 миллиона долларов. Под суд отдали несколько сотен человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

