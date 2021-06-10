Индия обновила антирекорд по числу умерших от коронавируса за сутки

В рубрике "Откройте, ковид" телезрителям рассказывают последние новости о распространении коронавируса в мире.

В Индии зафиксировали максимум смертей с начала пандемии – 6 148 за одни сутки, сообщает Минздрав. Хотя заболеваемость в стране снижается, COVID-19 становится более смертельным, говорят ученые. Есть и трудности со статистическими данными. Оказалось, что в одном из штатов забыли учесть 3 тысячи летальных исходов. Теперь всю информацию перепроверяют. Мощный всплеск коронавируса в Индии случился в начале апреля. Долгое время регистрировали более 100 тысяч заболевших в сутки.

На Кипре снимают часть антиковидных ограничений. Впервые за 15 месяцев на острове открывают ночные клубы. Чтобы попасть туда, нужно предъявить safe pass – свежий отрицательный тест на коронавирус, справку о вакцинации или перенесенном заболевании. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.