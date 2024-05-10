Новости мира: архиепископ Галстанян будет добиваться отставки Пашиняна путем импичмента

В Армении, в Ереване, на митинг вышли сотни людей. Лидер протеста архиепископ Галстанян заявил, что будет добиваться отставки премьера Никола Пашиняна путем импичмента в парламенте. Причина недовольства заключается в ходе демаркации границы с Азербайджаном.

Между тем в министерстве иностранных дел Малайзии разработали новый вид дипломатии. Страна намерена дарить орангутанов партнерам, которые будут покупать пальмовое масло. Политика направлена на снижение озабоченности по поводу воздействия этого масла на экологию.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.