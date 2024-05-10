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10 мая, 07:30

В мире

Новости мира: 79-метровую георгиевскую ленту растянули в индийском Тривандруме 9 мая

Новости мира: 79-метровую георгиевскую ленту растянули в индийском Тривандруме 9 мая

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В четверг, 9 мая, в индийском Тривандруме 79 человек растянули в честь Дня Победы 79-метровую георгиевскую ленту. В акции приняли участие работники АЭС "Куданкулам", построенной в Индии по российскому проекту, а также сотрудники Русского дома и студенты из 15 стран.

В ночь на пятницу, 10 мая, в Ереване проходил митинг оппозиции, требовавшей отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Протестующие дали ему час на сложение полномочий. Тот заявил, что поддаваться требованиям людей не собирается. В итоге протестующие разошлись.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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