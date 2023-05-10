Введенную во время пандемии COVID-19 "норму о высылке" мигрантов отменят в США

Тысячи мексиканцев штурмуют пропускные пункты на границе с Соединенными Штатами. В городе Сьюдад-Хуарес толпа смела кордоны и направилась в сторону американского Эль-Пасо.

В сторону США люди хлынули после сообщения об отмене "нормы о высылке", введенной еще предыдущим президентом Дональдом Трампом во время пандемии коронавируса. "Раздел 42" позволял властям выдворять из страны тех, кто прибыл из мест с неблагоприятной эпидобстановкой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.