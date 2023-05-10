Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11:15

В мире

Введенную Трампом "норму о высылке" мигрантов отменят в США

Введенную Трампом "норму о высылке" мигрантов отменят в США

Новости мира: протесты начались в Пакистане после ареста бывшего премьера Имрана Хана

Новости мира: протесты вспыхнули в Пакистане после ареста бывшего премьера Имрана Хана

Российские артисты выступили для жителей эстонской Нарвы в День Победы

Жители европейских стран отпраздновали 9 Мая вопреки запрету властей

Власти Украины решили создать "армию дронов" на пожертвования населения

В Израиле почтили память жертв Второй мировой войны

Акция "Бессмертный полк" прошла в Париже

Мэр израильского города Бат-Ям почтил память погибших в Великой Отечественной войне

Акция "Бессмертный полк" прошла во Франции

Тысячи мексиканцев штурмуют пропускные пункты на границе с Соединенными Штатами. В городе Сьюдад-Хуарес толпа смела кордоны и направилась в сторону американского Эль-Пасо.

В сторону США люди хлынули после сообщения об отмене "нормы о высылке", введенной еще предыдущим президентом Дональдом Трампом во время пандемии коронавируса. "Раздел 42" позволял властям выдворять из страны тех, кто прибыл из мест с неблагоприятной эпидобстановкой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
за рубежомвидеоИван Князев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика