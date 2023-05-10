Новости мира: протесты начались в Пакистане после ареста бывшего премьера Имрана Хана

В Пакистане десятки тысяч людей, недовольные арестом экс-премьера Имрана Хана, готовятся штурмовать следственный изолятор. Демонстранты уже взяли в осаду несколько военных баз и опорных пунктов, а также перекрыли главные магистрали.

В индийском штате Манипур идут уличные бои между членами христианских общин и индуистским этническим большинством. Погибли уже более 60 человек, около 250 ранены.

Танковые подразделения израильской армии выдвинулись к границе с сектором Газа. Ранее стало известно о нанесении авиаударов по южным районам сектора. Более 10 человек погибли, среди них есть россияне.

В приграничном с Мексикой городе Эль-Пасо, в Техасе, проживают тысячи мигрантов. С четверга, 11 мая, перестает действовать так называемый "Раздел 42", введенный экс-президентом США Дональдом Трампом во время пандемии COVID-19. Эта норма позволяет властям высылать мигрантов под предлогом борьбы с распространением вируса.



Самый северный в мире парад в честь Дня Победы прошел на норвежском архипелаге Шпицберген. В нем участвовали 50 машин, спецтехника, снегоходы и Ми-8.



Один человек пострадал от мощного взрыва, который прогремел в Самарканде. На автозаправке взорвались газовые баллоны. Полностью выгорели три машины.

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