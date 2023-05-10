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Новости мира: протесты вспыхнули в Пакистане после ареста бывшего премьера Имрана Хана

Новости мира: протесты вспыхнули в Пакистане после ареста бывшего премьера Имрана Хана

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В Пакистане десятки тысяч людей, недовольные арестом экс-премьера Имрана Хана, готовятся штурмовать следственный изолятор. Демонстранты уже взяли в осаду несколько военных баз и опорных пунктов, а также перекрыли главные магистрали.

В приграничном с Мексикой городе Эль-Пасо, в Техасе, проживают тысячи мигрантов. С четверга, 11 мая, перестает действовать так называемый "Раздел 42", введенный экс-президентом США Дональдом Трампом во время пандемии COVID-19. Эта норма позволяет властям высылать мигрантов под предлогом борьбы с распространением вируса.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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