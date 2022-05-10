В Шанхае ужесточают меры по борьбе с коронавирусом. В 25-ти миллионом городе прекратила работу подземка. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Районы снова сажают на карантин. Люди должны оставаться дома во время так называемого периода тишины. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.