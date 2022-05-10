Акция "Бессмертный полк" прошла сразу в нескольких странах

Акция "Бессмертный полк" прошла 9 мая во многих странах. Например, шествие состоялось на Кипре, в городе Ларнака.

На улицы вышли несколько сотен человек, в руках они держали портреты ветеранов, флаги победы и георгиевские ленты. На пути следования колонны работала военная полевая кухня, а завершилось все праздничным концертом. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.