Китайский город Чжоушань охватила паника из-за заката

Китайский город Чжоушань охватила паника. Местные жители решили, что стали свидетелями начала апокалипсиса.

Все дело в том, что небо над городом внезапно окрасилось в кроваво-красный цвет. Людей успокоили метеорологи, по их словам, все дело в преломлении и рассеивании света от корабельных огней в порту. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.