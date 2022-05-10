Спасатели МЧС России и ДНР разбирают завалы в Волновахе

Спасатели МЧС России и ДНР продолжают разбирать завалы в разрушенных жилых кварталах города Волноваха. Саперы проверяют дома и ищут неразорвавшиеся снаряды и мины.

Уже расчищена территория в 130 гектаров. Для местных жителей в выходные доставили очередную партию гуманитарной помощи. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.