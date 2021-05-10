В Израиле увеличилось количество столкновений палестинцев с полицией

В восточной части Иерусалима усилились столкновения между палестинцами и израильской полицией. На камеру наблюдения попал момент, когда манифестанты напали на легковой автомобиль, после чего водитель в панике наехал на одного из них. Полицейскому пришлось стрелять в воздух, чтобы остановить расправу над сидевшими в машине.

С обеих сторон насчитывается уже порядка 400 пострадавших, также есть погибшие. Поводом для столкновений стало выселение из Израиля нескольких палестинских семей.

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