Немецкого чиновника, опоздавшего на работу 816 раз, не смогли уволить

В Германии не смогли уволить чиновника, который опоздал на работу 816 раз. Каждый будний день мужчина приходил на работу на три часа позже.

Руководство подсчитало, что он обрабатывал в пять раз меньше документов, чем нужно. Когда мужчину решили уволить, ничего не вышло. В суде он заявил, что из-за повышенного давления на ночь пьет успокоительные и не может встать рано. В итоге чиновника просто понизили в должности, но опаздывать он не перестал.

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