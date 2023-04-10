Американским военным летчикам запретили приближаться к границам Крыма – СМИ

Американским военным летчикам запретили приближаться к границам Крыма. Об этом пишет газета Washington Post со ссылкой на некие секретные документы Пентагона, якобы попавшие в интернет.

Как стало известно журналистам, министр обороны США Ллойд Остин приказал пилотам держаться подальше от территории полуострова и не подлетать к его границам ближе чем на 80 километров. Сообщается, что американские военные получили специальные карты, на которых отмечено максимально возможное расстояние, на которое можно подлетать к Крыму.

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