В столице Италии прошел митинг в поддержку России

В столице Италии сегодня тоже состоялся митинг в поддержку России. Протестующие выступили против русофобии в Европе.

Сотни людей собрались под российскими и итальянскими флагами. Они пели российские песни, а также исполнили гимн РФ.

В соцсетях среди итальянцев активно распространяется хештег, под которым пользователи критикуют поставки оружия на Украину и выступают против отмены российской культуры. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.