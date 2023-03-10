Новости часа: в США приняли законопроект, требующий раскрыть данные о появлении COVID-19

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Палата представителей в США приняла законопроект, требующий раскрыть разведданные о появлении COVID-19. Данная инициатива была одобрена американским сенатом на прошлой неделе.

ВСУ второй раз за 10 марта обстреляли Донецк из РСЗО. Региональные власти сообщили, что по городу было выпущено 10 ракет.

Годовая инфляция в РФ в феврале замедлилась до 10,99%. Таковы данные Росстата.