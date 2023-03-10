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Новости

Новости

10 марта, 20:00

Экономика

Новости часа: в США приняли законопроект, требующий раскрыть данные о появлении COVID-19

Новости часа: в США приняли законопроект, требующий раскрыть данные о появлении COVID-19

Новости часа: монахам Киево-Печерской лавры предписано покинуть монастырь до 29 марта

Новости часа: Собянин рассказал о поддержке столичной промышленности в 2023 году

Новости часа: ВСУ обстреляли Энергодар 10 марта

Два человека получили ранения в центре Баку

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График движения поездов во Франции в выходные нарушится из-за протестов

Новости часа: кладовки затопило в ЖК "Лефортово парк" из-за прорыва трубы

В турецком Кайсери произошло землетрясение магнитудой 4,8

Три человека получили ранения в центре Баку

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Палата представителей в США приняла законопроект, требующий раскрыть разведданные о появлении COVID-19. Данная инициатива была одобрена американским сенатом на прошлой неделе.

ВСУ второй раз за 10 марта обстреляли Донецк из РСЗО. Региональные власти сообщили, что по городу было выпущено 10 ракет.

Годовая инфляция в РФ в феврале замедлилась до 10,99%. Таковы данные Росстата.

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