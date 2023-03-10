Военные снесут дом террориста, ранившего троих человек в Тель-Авиве

Военные собираются снести дом террориста, который ранил троих человек в Тель-Авиве. Здание находится в небольшой деревне на Западном берегу реки Иордан.

Как пишут местные СМИ, нападавшим оказался 23-летний палестинец, который имел связи с радикальным движением ХАМАС. Полиция ликвидировала преступника. Известно, что раненые люди сейчас находятся в критическом состоянии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



