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Военные снесут дом террориста, ранившего троих человек в Тель-Авиве

Военные снесут дом террориста, ранившего троих человек в Тель-Авиве

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Военные собираются снести дом террориста, который ранил троих человек в Тель-Авиве. Здание находится в небольшой деревне на Западном берегу реки Иордан.

Как пишут местные СМИ, нападавшим оказался 23-летний палестинец, который имел связи с радикальным движением ХАМАС. Полиция ликвидировала преступника. Известно, что раненые люди сейчас находятся в критическом состоянии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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