Илон Маск хочет построить в Техасе город – СМИ

Американский предприниматель Илон Маск планирует построить собственный город в Техасе. Уже выбрано место – долина реки Колорадо, где сотрудники компаний предпринимателя могли бы работать и жить. Это недавно приобретенная земля находится недалеко от столицы штата Техас, города Остин. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на источники.

Планируемый город примыкает к строящимся в Техасе помещениям компаний миллиардера. На месте уже возведено несколько модульных домов, бассейн и спортивная зона на открытом воздухе. По законам штата, заявку на регистрацию города можно подать после того, как в нем будет проживать хотя бы 201 человек. Но пока никаких документов в администрацию не поступало.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.