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Ким Чен Ын вместе с дочерью провел артиллерийские учения

Ким Чен Ын вместе с дочерью провел артиллерийские учения

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Состоялся новый выход в свет дочери Ким Чен Ына. Глава КНДР вместе с Ким Чжу Э были на военных учениях. Вместе они следили за артиллерийскими стрельбами Корейской народной армии. Также лидер КНДР проверил боевую готовность огневой штурмовой роты, которая отвечает за удары по оперативным аэродромам противника.

Ким Чжу Э, как и ее отец, пришла в длинном черном пальто, а после учений вместе с ним сфотографировалась с военным руководством. Это уже восьмое ее появление на публике. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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