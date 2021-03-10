В Букингемском дворце отреагировали на скандальное интервью Меган Маркл

Британская королевская семья ответила на скандальное интервью принца Гарри и Меган Маркл. Супруги, отказавшиеся от обязанностей членов королевской семьи, рассказали журналистке Опре Уинфри о своих проблемах, связанных с расизмом. В частности, Маркл заявила, что в Букингемском дворце очень волновались по поводу цвета кожи ее будущего ребенка.

Представители королевской семьи в ответ заявили, что Елизавета вторая и ее окружение серьезно относятся к словам Гарри и Меган, однако, "некоторые воспоминания могут расходиться". Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.