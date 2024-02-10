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10 февраля, 19:30

В мире

Новости мира: в Китае отметили первый день нового года

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В Китае отметили первый день нового года, который будет проходить под покровительством Зеленого Деревянного Дракона. Впервые после пандемии празднование проходит с полномасштабными уличными гуляниями. По всей стране и в Пекине открылись новогодние ярмарки.

На юге Италии местные предприниматели начали использовать пересохшее русло реки в качестве свалки. Они успели вывезти туда более 5 тысяч тонн строительных отходов. Сейчас дело расследует полиция.

Польские фермеры организовали свыше 300 демонстраций по всей стране. Протестубщие перекрывают дороги и КПП на границе с Украиной. Ожидалось, что участники акций не будут пускать только фуры с продукцией, но в блокаду попали все транспортные средства.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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