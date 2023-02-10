На белорусско-польской границе скопилось более 300 машин. В основном это фуры, которые направлялись в Европу. Государственный пограничный комитет Белоруссии предупредил об угрозе транспортного коллапса.

Власти Польши сегодня в одностороннем порядке закрыли пункт пропуска "Бобровники". Теперь между странами осталось только два погранперехода: один для грузового, а другой для легкового транспорта.

Разобраться в причинах польского демарша в эфире телеканала Москва 24 помог кандидат политических наук, директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

