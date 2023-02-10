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07:45

Политика

В США заявили, что сбитый аэростат КНР мог перехватывать сигналы мобильной связи

В США заявили, что сбитый аэростат КНР мог перехватывать сигналы мобильной связи

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Уцелевшие части китайского аэростата пытаются восстановить, чтобы выяснить, какую информацию собирал аппарат. Делом заняты эксперты ФБР.

Предварительно они заявили, что оборудование в том числе могло перехватывать сигналы мобильной связи. В американской администрации считают, что аэростат был частью огромной программы воздушной слежки, но в Китае это отрицают. Там утверждают, что военные США сбили гражданский метеозонд.

4 февраля военные США сбили принадлежащий КНР аэростат у побережья страны. Сразу после проведения операции начался сбор обломков летательного аппарата из воды.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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