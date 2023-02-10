07:45Политика
В США заявили, что сбитый аэростат КНР мог перехватывать сигналы мобильной связи
Уцелевшие части китайского аэростата пытаются восстановить, чтобы выяснить, какую информацию собирал аппарат. Делом заняты эксперты ФБР.
Предварительно они заявили, что оборудование в том числе могло перехватывать сигналы мобильной связи. В американской администрации считают, что аэростат был частью огромной программы воздушной слежки, но в Китае это отрицают. Там утверждают, что военные США сбили гражданский метеозонд.
4 февраля военные США сбили принадлежащий КНР аэростат у побережья страны. Сразу после проведения операции начался сбор обломков летательного аппарата из воды.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.