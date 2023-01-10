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Новости

10 января, 20:00

Экономика

Новости часа: Минюст Финляндии предложил упростить процедуру въезда рабочей силы в страну

Новости часа: Минюст Финляндии предложил упростить процедуру въезда рабочей силы в страну

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Новости часа: в Харьковской области на востоке Украины объявили воздушную тревогу

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Минюст Финляндии предложил упростить процедуру въезда рабочей силы в страну. О данном решении сообщила глава ведомства.

В ФРГ рассчитывают, что нефть из Казахстана по "Дружбе" может поступить уже в январе. Об этом сообщило агентство DPA.

CAS опубликовал мотивировочную часть решения по апелляции РФС на отстранение команд России. Спортивный арбитражный суд опубликовал документ на официальном сайте.

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