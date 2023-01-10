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В мире

Принц Гарри в своих мемуарах обвинил брата в подстрекательстве

Принц Гарри в своих мемуарах обвинил брата в подстрекательстве

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В мире стартовали продажи мемуаров принца Гарри. Из-за этого в Великобритании десятки магазинов работали всю ночь.

Однако это произведение по ошибке появилось на прилавках книжных магазинов Испании на прошлой неделе. Тогда в прессу просочились несколько спорных моментов.

Так, принц Гарри обвинил брата в подстрекательстве, когда тот посоветовал ему выбрать для вечеринки немецкую форму времен Второй мировой войны. Есть у Гарри претензии и к другим членам королевской семьи.

Королевская семья пока официальных комментариев по поводу выхода мемуаров не давала. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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