Принц Гарри в своих мемуарах обвинил брата в подстрекательстве

В мире стартовали продажи мемуаров принца Гарри. Из-за этого в Великобритании десятки магазинов работали всю ночь.

Однако это произведение по ошибке появилось на прилавках книжных магазинов Испании на прошлой неделе. Тогда в прессу просочились несколько спорных моментов.

Так, принц Гарри обвинил брата в подстрекательстве, когда тот посоветовал ему выбрать для вечеринки немецкую форму времен Второй мировой войны. Есть у Гарри претензии и к другим членам королевской семьи.

Королевская семья пока официальных комментариев по поводу выхода мемуаров не давала. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.