Еще один военный самолет с россиянами на борту прилетел из Алма-Аты в Москву

Появились новые кадры, как россиян вывозят из Алма-Аты. Накануне в Москву прибыл еще один самолет Минобороны с эвакуированными людьми. На борту было 100 человек.

Пассажиры поблагодарили за помощь и рассказали, что сами не знали как выбраться из захваченного города. На улицах были слышны выстрелы, интернет не работал, и было непонятно, что происходит.

Ранее стало известно, что самолеты Минобороны вывезли из Алма-Аты более 1,4 тысячи россиян. Всего из Казахстана в Россию отправили 13 спецрейсов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.